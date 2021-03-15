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أمانة الشرقية تطلق حملة لتحويل اللوحات الإعلانية إلى رقمية ومخطط استراتيجي إعلاني بالمنطقة

أمانة الشرقية تطلق حملة لتحويل اللوحات الإعلانية إلى رقمية ومخطط استراتيجي إعلاني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=961461
المناطق- الدمام

تطلق أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع المستثمرين في قطاع الإعلانات حملة لتطوير شبكات ووسائل الإعلانات وتطبيق مفهوم المدن الذكية من خلال تحويل اللوحات الإعلانية إلى لوحات رقمية تقنية، مما يساهم في استقطاب استثمارات نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية داخل المنطقة وسهولة التحكم بها وإدارتها وتحسين المشهد الحضري، والتي تأتي امتداداً لجهود الأمانة في الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية وتنمية الايرادات، ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأن الأمانة تعمل على اطلاق الاستراتيجية الإعلانية لأول مرة بالمنطقة الشرقية، بعد اعتمادها من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، مشيرا الى أن الاستراتيجية ستراعي الهوية الإعلانية الخاصة بالمنطقة الشرقية لتتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها، لافتا الى أنه سيتوفر مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما مكّنت الاستراتيجية من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، وعلى أن يكون هذا التوسع محكوماً بالمخطط الإعلاني للمنطقة مما يسهم في تحسين المشهد الحضري.

وأضاف المهندس الجبير بأن استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية تضمنت رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تُسهم الاستراتيجية الجديدة في رفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية.

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