أمانة عسير تضبط 855 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بشقة سكنية

المناطق-عسير

خلال جولات الفرق الرقابية الميدانية التي تأتي لمتابعة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والبلدية، ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الرقابة الصحية كميات كبيرة ومتنوعة من الأغذية مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحةٍ للاستهلاك الآدمي وذلك في شقة سكنية لمجموعةٍ من العمالة.

من جهته، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الجولات الرقابية ضبطت بعد التقصي والمتابعة شقة سكنية حولها مجموعةٌ من العمالة إلى مستودع ومعمل لتخزين المواد الغذائية في ظروف بيئية سيئة تفتقد أدنى اشتراطات السلامة والصحة إلى جانب وجود الحشرات والقوارض وبقايا الأغذية بعد إعدادها، مؤكدًا أن الفرق صادرت ما يُقارب 855 كجم من المواد الغذائية الفاسدة التي تظهر عليها علامات الفساد والتعفن وانتهاء الصلاحية ثم تم إتلافها مباشرةً وتحرير المخالفات المرصودة وتحويل العمالة للشرطة لاستكمال بقية الإجراءات.

وأضاف الحميدي أن الجولات الرقابية مستمرة لمتابعة كل المنشآت والأنشطة التجارية وتطبيق اللوائح والاشتراطات النظامية والصحية وكل ما يتعلق بالصحة العامة التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، مشددًا على أن الأمانة وفرقها الرقابية لن تتهاون في متابعة المخالفين من المنشآت التجارية المتنوعة أو الباعة المخالفين للاشتراطات الصحية والبلدية والوقائية مع أهمية منه العمالة من البيع العشوائي، لافتًا إلى استمرار الرقابة اليومية للتأكد من التطبيق والالتزام التام بالاشترطات الصحية وكذلك التدابير والإجراءات الاحترازية، مطالباً من الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظات والشكاوى والمخالفات عبر الاتصال على رقم البلاغات الموحد 940.