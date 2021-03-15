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بدء التسجيل في برنامج “أتقن” المجتمعي بمنطقة تبوك

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بدء التسجيل في برنامج “أتقن” المجتمعي بمنطقة تبوك

بدء التسجيل في برنامج “أتقن” المجتمعي بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=961469
المناطق-تبوك

المناطق- تبوك؛بدأت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك في تنفيذ المرحلة السادسة لبرنامج ” أتقن ” المجتمعي في عدد من التخصصات.ويهدف البرنامج إلى تلبية رغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية وسيكون التسجيل متاحا خلال هذا الأسبوع في برامج الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني وإدارة الفعاليات والمناسبات وضريبة القيمة المضافة والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

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