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أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة

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أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة

أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=961470

جازان- فضه عطيف:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة ، اليوم ، الجلسة الافتتاحية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الأولى للعام المالي 1442 – 1443 هـ ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة.
واستهل سمو أمير المنطقة الجلسة بكلمة أكد فيها أهمية الدور المناط بالجهات الحكومية بالمنطقة في تقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن وفق الميزانيات والخطط والبرامج المعدة لكل جهة ، موجهاً الجميع للعمل الجاد والمخلص وبذل كل ما يسهم في دفع عجلة التنمية والمضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأوضح أمين عام مجلس منطقة جازان أحمد بن هادي الراجحي ، أنه تم خلال الجلسة استعراض ميزانيات الجهات الحكومية للعام المالي 1442هـ ـ 1443هـ ، وأبرز منجزات الإدارات الحكومية للعام المالي 2020م ، ونتائج زيارة معالي وزير الصحة للمنطقة ، وتقرير فريق العمل المكلف بزيارة المشاريع الحيوية تحت التنفيذ والتي خصصت لزيارة بعض المرافق الصحية بالمنطقة , وفي ختام الجلسة كرم سمو أمير المنطقة ممثل وزارة الاقتصاد المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع بمناسبة انتهاء فترة تكليفه بالمجلس.

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