علوم وآداب جامعة الملك خالد بالمجاردة تطلق مبادرة “التثقيف التقني” لأفراد المجتمع

المناطق-عسير

يطلق مركز التدريب ولجنة خدمة المجتمع بكلية العلوم والآداب بالمجاردة، بالتعاون مع اللجنة الشبابية بمحافظة المجاردة، مبادرة التثقيف الإلكتروني والتقني لأفراد المجتمع، والتي تبدأ برامجها غدًا الثلاثاء.

وأوضحت عميدة كلية العلوم والآداب بالمجاردة الدكتورة مها محمد الشهري أن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور الكلية في مجال خدمة فئات وشرائح المجتمع المختلفة في المجال التقني والإلكتروني، والمساهمة في توفير الحد المطلوب من الثقافة الإلكترونية والتعامل مع الأجهزة الذكية لدى جميع الأفراد، وكذلك تطوير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية التقنية والمعلوماتية لفئات المجتمع المختلفة من المعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع الحكومي والخاص والقطاعات الخيرية والصحية وغيرها، وتنفيذ العديد من البرامج الإلكترونية في مجال الحاسب الآلي بشكل دوري وإتاحتها لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في رفع المستوى في مجال المواطنة الإلكترونية والمحافظة على البيانات وتحسين جودة التعاملات الإلكترونية لجميع أفراد المجتمع.

وأضافت الشهري أن المبادرة تأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي تنفذها الكلية بمشاركة قسم علوم الحاسب والأقسام الأخرى، وعمادة التعلم الإلكتروني، من خلال استخدام منصة الجامعة “البلاك بورد”، وكذلك الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجامعة، لتوعية وتثقيف أفراد المجتمع وضمان إتقانهم المهارات الأساسية للتعامل مع الحاسب الآلي والأجهزة الذكية.

هذا وتتضمن فعاليات وأنشطة المبادرة إعداد وتنفيذ محاضرات تثقيفية وبرامج تدريبية وورش عمل متخصصة؛ حيث سيتم عقد (15) دورة تدريبية عن بعد خلال الفترة اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء وحتى الـ 11 من شعبان الجاري.

وتتنوع موضوعات الدورات التدريبية المقدمة لتشمل أساسيات الحاسب الآلي، Website Design، برامج التحليل الإحصائي للباحثين مثل SPSS، إنترنت الأشياء، البرمجة الحاسوبية، مقدمة في الشبكات، تطبيقات قوقل التعليمية، بناء الاستبانات الإلكترونية باستخدام نماذج قوقل، Design and production of Digital content، Introduction to Computer Network، تصميم وتحليل الاستبانة الإلكترونية في الأبحاث العلمية، تصميم مواقع الإنترنت، أهمية الأمن السيبراني، Introduction to the Internet of Things، Preparing for Assignments and Proposals.

يذكر أنه يمكن التسجيل في برامج ودورات المبادرة التقنية المجتمعية من خلال الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1VmOwrwLs_nZvl-WsSyKwArxgnFsRcxXO/view?usp=sharing