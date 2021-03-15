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أمير القصيم يتسلم التقرير القطاعي السنوي للمنطقة لأداء القطاعات الحكومية والأجهزة الخدمية

أمير القصيم يتسلم التقرير القطاعي السنوي للمنطقة لأداء القطاعات الحكومية والأجهزة الخدمية

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أمير القصيم يتسلم التقرير القطاعي السنوي للمنطقة لأداء القطاعات الحكومية والأجهزة الخدمية

أمير القصيم يتسلم التقرير القطاعي السنوي للمنطقة لأداء القطاعات الحكومية والأجهزة الخدمية
http://almnatiq.net/?p=961491

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز  أمير منطقة القصيم التقرير السنوي  لديوان المراقبة العامة للعام المالي 2019م ، لأداء القطاعات الحكومية والأجهزة الخدمية بالمنطقة وأطلع سموه على أبرز النتائج والمقترحات ذات الصلة بمضمون رؤية المملكة 2030م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه في ديوان الإمارة  مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة القصيم سليمان بن صالح الشدوخي .  

ونوه سمو أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من إحصاءات وما قدمه الديوان العام للمحاسبة من جهود في كافة الاختصاصات المرتبطة بالديوان ، مشيداً سموه بما تحقق  سعيا للإسهام في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في القطاعات الحكومية.  

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