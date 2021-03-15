أمير القصيم يتسلم التقرير القطاعي السنوي للمنطقة لأداء القطاعات الحكومية والأجهزة الخدمية

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 2019م ، لأداء القطاعات الحكومية والأجهزة الخدمية بالمنطقة وأطلع سموه على أبرز النتائج والمقترحات ذات الصلة بمضمون رؤية المملكة 2030م.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه في ديوان الإمارة مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بمنطقة القصيم سليمان بن صالح الشدوخي .

ونوه سمو أمير المنطقة بما تضمنه التقرير من إحصاءات وما قدمه الديوان العام للمحاسبة من جهود في كافة الاختصاصات المرتبطة بالديوان ، مشيداً سموه بما تحقق سعيا للإسهام في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين في القطاعات الحكومية.