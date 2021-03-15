احدث الأخبار

بلدية القطيف تختتم مبادرة ” نعود بلا تهاون ” بزيارة 630 منشأة ومشاركة 300 متطوع ومتطوعة
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة
أبرز المواد
 المملكة واتفاقية تغير المناخ.. دور محوري لتحقيق الأهداف ومبادرة لتقليل انبعاثات الكربون
أبرز المواد
 بقرار من وزارة الشؤون الإسلامية.. غلق مؤقت لـ11 مسجدًا بـ7 مناطق
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بجبهة مقبنة غرب محافظة تعز
منوعات
 بدء التسجيل في برنامج “أتقن” المجتمعي بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة
أبرز المواد
 علوم وآداب جامعة الملك خالد بالمجاردة تطلق مبادرة “التثقيف التقني” لأفراد المجتمع
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط 855 كجم من المواد الغذائية الفاسدة بشقة سكنية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تطلق حملة لتحويل اللوحات الإعلانية إلى رقمية ومخطط استراتيجي إعلاني بالمنطقة
أبرز المواد
 وزارة الصحة: 6 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة
أبرز المواد
بلدية القطيف تختتم مبادرة ” نعود بلا تهاون ” بزيارة 630 منشأة ومشاركة 300 متطوع ومتطوعة

بلدية القطيف تختتم مبادرة ” نعود بلا تهاون ” بزيارة 630 منشأة ومشاركة 300 متطوع ومتطوعة

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

أمير المدينة المنورة يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة

أمير القصيم يلتقي فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة

أبرز المواد
المملكة واتفاقية تغير المناخ.. دور محوري لتحقيق الأهداف ومبادرة لتقليل انبعاثات الكربون

المملكة واتفاقية تغير المناخ.. دور محوري لتحقيق الأهداف ومبادرة لتقليل انبعاثات الكربون

أبرز المواد

بلدية القطيف تختتم مبادرة ” نعود بلا تهاون ” بزيارة 630 منشأة ومشاركة 300 متطوع ومتطوعة

بلدية القطيف تختتم مبادرة ” نعود بلا تهاون ” بزيارة 630 منشأة ومشاركة 300 متطوع ومتطوعة
http://almnatiq.net/?p=961492
المناطق_القطيف

‏اختتمت بلدية محافظة القطيف أمس الأحد الموافق 15 مارس 2021 المبادرة التوعوية الرقابية التي أطلقتها الأسبوع الماضي 8 مارس 2021، واستمرت أسبوع بعنوان: (نعود بلا تهاون)، والتي استهدفت كافـة المنشـآت والأسواق ومنافذ البيع ومواقع أنشطة الترفيه، بمشاركة شرطة محافظة القطيف، وفرع وزارة التجارة، بالإضافة لمشاركة 300 متطوع ومتطوعة من أفراد المجتمع.

و تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها بلدية محافظة القطيف للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19”. وتأكيد الرقابة المكثـفة للحفـاظ عـلى ‫سلامة المجتمع، ورفـع الوعي لـدى العامليـن ومرتـادي المنشـآت ولكي ‫#نعود_بلا_تهاون في تطبيق العقوبات والمخالفات في حال عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية والتهاون في تطبيقها.

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني مواصلة البلدية جهودها في مختلف القطاعات لمواجهة هذه الجائحة والعمل على منع انتشار الفيروس، من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية، والتي يأتي من ضمنها تفعيل مبادرة ” نعود_بلا_تهاون ” التي ساهم فيها  300 متطوع ومتطوعة، ومشاركة 54 مراقب/ة صحي تم توزيعهم داخل المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية والأسواق العامة ومراكز التسوق للإسهام، بدورهم في الجهود للحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية والمساهمة في تنظيم التباعد الجسدي والتأكيد على تعقيم الأيدي وتفعيل تطبيق(توكلنا).

وأبان الحسيني بأن المبادرة حققت نتائج وأصداء إيجابية من خلال زيارة 630 منشأة، وتوزيع المواد الاعلامية التوعوية وشرحها لأصحاب المنشآت التجارية والمرتادين، إضافة الى نشر ثقافة الوعي بأخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة، مثمناً دور جميع الجهات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات في تحقيق أهداف المبادرة وتعزيز الثقافة التوعوية من خلال تفعيل دور الشراكة والمسؤولية الاجتماعية ونقل شعور المسؤولية لكل شخص تجاه سلامة الوطن والمجتمع.

روابط ذات صلة

أمير المدينة المنورة يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين

أمير المدينة المنورة يستقبل مبتكر المصحف الإلكتروني للمكفوفين
أمير القصيم يلتقي فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة

أمير القصيم يلتقي فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة
المملكة واتفاقية تغير المناخ.. دور محوري لتحقيق الأهداف ومبادرة لتقليل انبعاثات الكربون

المملكة واتفاقية تغير المناخ.. دور محوري لتحقيق الأهداف ومبادرة لتقليل انبعاثات الكربون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*