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أمير القصيم يلتقي فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة

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أمير القصيم يلتقي فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة

أمير القصيم يلتقي فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة
http://almnatiq.net/?p=961494
المناطق-بريدة

 

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم بمجلس الإستقبال بالإمارة ، قائد فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة المستشار المهندس سعد العمري، الذي يزور المنطقة حالياً ضمن مسار الفريق ، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الطيّار مفتي منطقة القصيم, ومدير مكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم عبدالعزيز السناني.

واشاد سمو أمير القصيم خلال اللقاء بمبادرة قائد وفريق رحال الجنوب للمسافات الطويلة ، التي تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي وثقافة ممارسة رياضة المشي للتقليل من نسب الأمراض المزمنة  ، ونشر أهميتها بين جميع شرائح المجتمع خصوصا كبار السن ، مؤكداً سموه على أهمية دعم تلك المبادرات التي يكون لها بعدا ايجابياً على المستوى الصحي والوطني من خلال تنوّع افضاء الفريق من جميع أنحاء الوطن, مؤكداً لأعضاء الفريق بأنهم يعتبرون قدوة حسنة لنشر الثقافة الصحية لرياضة المشي المفيدة لصحة الجميع.

واستمع سمو أمير القصيم  من قائد فريق رحالة الجنوب للمسافات الطويلة فكرة رحلة الفريق والمناطق التي مر بها لنشر ثقافة المشي ومشاركات الفريق في المناسبات الوطنية والصحية والتوعوية, مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصم على متابعته وتشجيعه الدائم. 

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