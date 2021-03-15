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وحدة الحماية الاجتماعية بحائل .. تحقق المرتبة الاولى على مستوى المناطق لشهر يناير 2021 م

وحدة الحماية الاجتماعية بحائل .. تحقق المرتبة الاولى على مستوى المناطق لشهر يناير 2021 م

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وحدة الحماية الاجتماعية بحائل .. تحقق المرتبة الاولى على مستوى المناطق لشهر يناير 2021 م

وحدة الحماية الاجتماعية بحائل .. تحقق المرتبة الاولى على مستوى المناطق لشهر يناير 2021 م
http://almnatiq.net/?p=961503
المناطق-حائل


مشعل المري

حققت وحدة الحماية الاجتماعية بفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل  المرتبة الاولى علی مستوی الوحدات في  المملكة بناء على معطيات وانجازات الوحدة لشهر يناير 2021    والذي يأتي امتداد لانجازات فرع الوزارة المتصاعدة بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وثمن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الأستاذ فريح العياد جهود مدير الوحدة الاستاذ فهد العتيبي والزملاء والزميلات المميز والشكر لجهدهم البارز لما قدموه وحصولهم على المرتبة الاولى مطالباً إياهم بالاستمرارية في التميز والتحفيز في أداء العمل وخدمة المواطن ، وفق توجيهات ودعم سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز  وسمو نائبة سمو الامير فيصل بن فهد بن مقرن وباهتمام ومتابعة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل ما يخدم القطاعات في المنطقة.

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