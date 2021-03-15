أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات

المناطق-بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على الدور الذي تقوم به هيئة المكتبات من خلال مسؤوليتها في تطوير قطاع المكتبات ، إنطلاقاً من اهتمام وزارة الثقافة لدعم الجوانب الثقافية وفقاً لرؤية المملكة 2030، والمتمثلة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وأوضح سمو أمير القصيم ، بأن المنطقة تشهد حراكاً ثقافياً بمشاركة كافة المهتمين بالجانب الثقافي ، وتحتضن الكثير من دور العلم والجامعات والمؤسسات الثقافية والمكتبات التي لها تاريخاً طويلاً ، مشيراً سموه إلى المنطقة داعمة للمبادرات الثقافية على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات على لتمكين وتطوير المحتوى الثقافي وتعزيز دور المكتبات في الإنتاج المعرفي .

جاء ذلك ، خلال استقبال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الدكتور عبدالرحمن العاصم ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومستشار سمو أمير القصيم الدكتور فيصل الخميس .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير القصيم بالرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات الذي قدم شرحاً موجزاً عن جهود الهيئة في تعزيز الجوانب الثقافية على كافة المستويات بالمملكة ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لرفع مستوى الاهتمام بالقراءة عبر تطوير بيئة المكتبات وتعزيز خدماتها للثقافة والمثقفين لافتاً بأن الهيئة تسعى إلى زيادة عدد المكتبات العامة إلى 153 مكتبة على مستوى المملكة بحلول عام 2030. …