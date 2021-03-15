“هيئة الاتصالات” تعقد ورشة عمل تعريفية حول مشروع محطات الطرود

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تعقد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاثنين المقبل ورشة عمل افتراضية حول مشروع محطات الطرود، الذي يهدف إلى توفير بدائل تسليم للمستفيدين تسهم في رفع جودة الخدمات البريدية اللوجستية المقدمة وتحفيز التجارة الإلكترونية، إلى جانب العديد من الآثار والفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المصاحبة.

وأوضحت الهيئة بأن ورشة العمل ستتضمن عددا من المحاور من بينها تقديم نبذة تعريفية عن مشروع محطات الطرود المزمع إطلاقها خلال المدة المقبلة، واستعراض آليات ونماذج عمل المشروع، إضافة إلى شرح آلية عمل المنصة الإلكترونية الخاصة بإدارة المشروع، التي ستكون متاحة بالتزامن مع إطلاق مشروع محطات الطرود، قبل أن تختتم باستعراض ومناقشة مرئيات المستثمرين والمهتمين.

ودعت الهيئة جميع المهتمين والمستثمرين إلى تسجيل بياناتهم لحضور ورشة العمل التعريفية بمشروع محطات الطرود من خلال الرابط التالي: (https://www.citc.gov.sa/ar/Pages/registration.aspx).

يذكر أن “هيئة الاتصالات” تعمل على إصدار التنظيمات الخاصة بمشروع محطات الطرود بالمملكة وفقًا لأفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال، سعيًا لتطوير الخدمات البريدية اللوجستية وتحسين تجربة المستفيدين من هذا القطاع الحيوي بصفتها المنظم للقطاع.