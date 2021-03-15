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سياحة البكيرية تعقد اجتماعها الأول وتشكل لجانها

سياحة البكيرية تعقد اجتماعها الأول وتشكل لجانها
http://almnatiq.net/?p=961511
المناطق-محمد المسلم

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة البكيرية ، صباح اليوم ، اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيل اللجنة برئاسة محافظ البكيرية رئيس اللجنة الأستاذ محمد بن علي العريفي ، وبحضور أعضاء اللجنة وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر المحافظة .
ورحب في بداية الاجتماع محافظ البكيرية بالجميع مقدماً شكره لسمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ لثقته الكريمة في الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة ، متمنياً للجميع التوفيق والحرص على إبراز الجانب السياحي للمحافظة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد الموضوعات منها تشكيل لجان عمل فرعية مثل لجنة المهرجانات والترفيه التي يرأسها رئيس بلدية البكيرية الاستاذ يوسف بن عبدالله الخليفة ، ولجنة المتاحف ، ولجنة الاستثمار ولجنة العلاقات العامة والاعلام ، وتم التوجيه لأمين اللجنة السياحية الاستاذ عبدالله بن محمد الصالحي بمتابعة تكوين اللجان ومتابعة المقترحات والرفع للمحافظ ، بالإضافة إلى مناقشة المهرجانات الترفيهية والتسويقية والخطة المستقبلية للجنة بعد زوال جائحة كورونا بإذن الله .
وأكد المحافظ الاستاذ محمد العريفي في ختام الاجتماع ، أن محافظة البكيرية تمتلك مقومات سياحية وطبيعية وتراثية وتاريخية ، التي ستسهم بمشيئة الله في مسيرة التنمية والبناء بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 .

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