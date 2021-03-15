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تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة لأندية دوري المحترفين والأولى

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تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة لأندية دوري المحترفين والأولى

تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة لأندية دوري المحترفين والأولى
http://almnatiq.net/?p=961516
المناطق - واس

حددت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، التي تشترط سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة والواجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م.
وأوضحت اللجنة أن بنود شهادة الكفاءة المالية القادمة تتضمن: (ذمم دائنة “اللاعبين و المدربين والموظفين” والأندية الرياضية، إلى جانب القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية)، على أن تشمل هذه البنود جميع الأنشطة في أندية دوري المحترفين، ونشاط كرة القدم فقط في أندية دوري الدرجة الأولى، شريطة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو 10 أيام قبل إغلاق مدة التسجيل الصيفية القادمة، مع الأخذ في الحسبان توقيت كل فئة على حدة.

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