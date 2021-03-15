احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل
منطقة حائل
 أمير القصيم يصدر قراراً بترقية 26 موظفاً من منسوبي الإمارة
منطقة القصيم
 “نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل
محليات
 إمارة مكة تعلن فتح باب تصاريح “إفطار صائم”
منطقة مكة المكرمة
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء
أبرز المواد
 محافظ تيماء يلتقي رئيس المجلس البلدي بالمحافظة
منطقة تبوك
 القيادة تعزي رئيس الصومال في وفاة الرئيس الأسبق
أبرز المواد
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة
دولي
 تحديد متطلبات شهادة الكفاءة المالية القادمة لأندية دوري المحترفين والأولى
أبرز المواد
 سياحة البكيرية تعقد اجتماعها الأول وتشكل لجانها
منطقة القصيم
 “هيئة الاتصالات” تعقد ورشة عمل تعريفية حول مشروع محطات الطرود
أبرز المواد
 وحدة الحماية الاجتماعية بحائل .. تحقق المرتبة الاولى على مستوى المناطق لشهر يناير 2021 م
منطقة القصيم
الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل

منطقة حائل
أمير القصيم يصدر قراراً بترقية 26 موظفاً من منسوبي الإمارة

أمير القصيم يصدر قراراً بترقية 26 موظفاً من منسوبي الإمارة

منطقة القصيم
“نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

“نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

محليات
إمارة مكة تعلن فتح باب تصاريح “إفطار صائم”

إمارة مكة تعلن فتح باب تصاريح “إفطار صائم”

منطقة مكة المكرمة

القيادة تعزي رئيس الصومال في وفاة الرئيس الأسبق

القيادة تعزي رئيس الصومال في وفاة الرئيس الأسبق
http://almnatiq.net/?p=961531
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.
وقال الملك المفدى:” تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه وإنا لله وإنا إليه راجعون “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في وفاة الرئيس الأسبق علي مهدي محمد.
وقال سمو ولي العهد :” علمت بنبأ وفاة فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الأسبق علي مهدي محمد، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون “.

روابط ذات صلة

“نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

“نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يبدأ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*