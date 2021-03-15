محافظ تيماء يلتقي رئيس المجلس البلدي بالمحافظة

المناطق- تبوك:

بحث محافظ تيماء سعد السديري مع رئيس المجلس البلدي بالمحافظة حابس العنزي الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للأهالي كما جرى مناقشة تقاطع طريق مركز الكتيب الرابط بطريق منطقة حائل.

واطلع المحافظ على جهود المجلس منذ بداية العام المالي الحالي وما اتخذه من توصيات وفق اختصاصاته وجهوده مع المجتمع عبر برامج الزيارات واللقاءات.