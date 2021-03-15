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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء
http://almnatiq.net/?p=961536
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة رئيس الوزراء حمد بكايوكو.
وقال الملك المفدى:” تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة دولة السيد حمد بكايوكو رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة رئيس الوزراء حمد بكايوكو.
وقال سمو ولي العهد :” بلغني نبأ وفاة دولة السيد حمد بكايوكو رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى عز وجل للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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