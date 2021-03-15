إمارة مكة تعلن فتح باب تصاريح “إفطار صائم”

المناطق - مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في لجنة السقاية والرفادة عن فتح باب استقبال تصاريح تقديم «إفطار صائم»، وذلك في لفتة مبشرة بعودة الحياة إلى طبيعتها وحلول رمضان بشكل طبيعي. وذلك بعد أن تسببت جائحة كورونا العام الماضي، في إيقاف السلال الغذائية والسفر الرمضانية في ساحات الحرم المكي الشريف ووسط الأحياء السكنية وفي الطرقات.

وأعلنت اللجنة عن استقبال الراغبين في التقدم للتصاريح عبر الموقع الإلكتروني:

https://sr-mkh.org.sa

وحددت لجنة السقاية والرفادة المنتجات التي يصرح لها هذا العام، وهي السلال الغذائية التي توزع على الأسر المحتاجة، والوجبات الساخنة في الأحياء والمنافذ والوجبات الجافة داخل الحرم المكي، وفي ساحاته الخارجية وكذلك الأحياء السكنية.