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“نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

“نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

محليات
إمارة مكة تعلن فتح باب تصاريح “إفطار صائم”

إمارة مكة تعلن فتح باب تصاريح “إفطار صائم”

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“نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل

“نيوم” تعلن بدء التسجيل في برنامج مهارات المستقبل
http://almnatiq.net/?p=961541
المناطق - واس

أعلنت شركة “نيوم” من خلال مبادراتها المجتمعية إتاحة التسجيل في برنامج “مهارات المستقبل”، الذي يتكون من عدة مسارات منها مسار التدريب الاحترافي، ومسار التدريب الإلكتروني للموظفين والباحثين عن عمل من أبناء المجتمع المحلي، ويهدف إلى تطوير مهاراتهم التقنية والرقمية وتمكينهم من تبني ‎” مهارات المستقبل ” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت الشركة ‏أن مسار التدريب الاحترافي يشتمل على عدة دورات مكثفة في المجالات التقنية والرقمية التي تسهم بتزويد من هم على رأس العمل بالأدوات المطلوبة لدعمهم في تطوير كفاءة عملهم ورفع المحتوى التقني لديهم، مشيرةً إلى أن من شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية ولديه شهادة دبلوم على الأقل, داعيةً الراغبين في الانضمام لهذا المسار إلى الدخول على الرابط التالي :- http://bit.ly/3l7G915.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أبانت شركة “نيوم” أن التدريب الإلكتروني يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للباحثين عن عمل من خلال تدريبهم عن بعد, حيث يسهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية, وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح، ومن شروط الانضمام لهذا المسار أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى, وأن يكون المتقدم منقطعا عن العمل أو متخرجا، وأن يكون المستوى التعليمي للمتقدم دبلوم فأعلى.
ودعت “نيوم” الراغبين في الانضمام لمسار التدريب الالكتروني التسجيل عبر الرابط التالي:- http://bit.ly/3vdgmZW.

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