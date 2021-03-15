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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء

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أمير القصيم يصدر قراراً بترقية 26 موظفاً من منسوبي الإمارة

أمير القصيم يصدر قراراً بترقية 26 موظفاً من منسوبي الإمارة
http://almnatiq.net/?p=961544
المناطق - واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، قراراً بترقية عدداً من منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وأوضح المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإلامارة فهد بن محمد العواد، أن الترقيات شملت 26 موظفاً، مشيراً إلى أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

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