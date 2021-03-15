أمير القصيم يصدر قراراً بترقية 26 موظفاً من منسوبي الإمارة

المناطق - واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، قراراً بترقية عدداً من منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإلامارة فهد بن محمد العواد، أن الترقيات شملت 26 موظفاً، مشيراً إلى أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.