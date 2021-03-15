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الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل

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الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل

الأمير عبدالعزيز بن سعد يرأس الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي لشركة أمانة حائل
http://almnatiq.net/?p=961547

‏رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم الاجتماع الرابع للمجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل, بحضور أمين المنطقة رئيس المجلس التأسيسي المهندس إبراهيم أبو راس, وأعضاء المجلس.
ونوه سموه خلال الاجتماع بدعم القيادة الحكيمة لتطوير الخدمات البلدية والتنموية وفتح آفاق جديدة للاستثمارات بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل.
وبارك الأمير عبدالعزيز بن سعد تأسيس شركة أمانة منطقة حائل, وعدّها خطوة مهمة في مسار إحداث نقلة نوعية وملموسة في منظومة الخدمات البلدية والاستثمارية في المنطقة.
واطلع سمو أمير المنطقة على عرض محددات وضوابط إنشاء الشركات البلدية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 297 بتاريخ 1433/9/11 وكذلك مهام المجلس التأسيسي المعتمد من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
من جهته استعرض أمين المنطقة جانبا من منجزات المجلس التأسيسي، أبرزها تحديد التوجه الإستراتيجي للشركة وتوزيع الأدوار والمهام بين أعضاء المجلس وخاصة ملف حوكمة الشركة ونقل الأصول العينية من الأمانة إلى الشركة وآلية التمويل المقترحة، إضافة إلى موجز عن ورش العمل التي عقدها المجلس التأسيسي مع الاستشاري المقيّم للأصول المراد نقلها من الأمانة إلى الشركة.
ونوه بالدعم المستمر من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لأمانة المنطقة والقطاع البلدي.

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