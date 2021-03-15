التجارة: معالجة أكثر من 1,4 مليون بلاغ في 2020

المناطق - الرياض

اسفرت جهود وزارة التجارة الرقابية في معالجة 1.475.321 مليون بلاغ تجاري خلال العام 2020.

وتصدرت مخالفات المتاجر الالكترونية قائمة البلاغات التي تلقتها الوزارة خلال العام 2020 بواقع 266 ألف بلاغ، تلتها مخالفات أنظمة الدفع الالكتروني (مدى) بواقع 190 ألف بلاغ، ثم مخالفات عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان بواقع 55 ألف بلاغ، ثم عدم توفر قطع غيار أو الصيانة بواقع 45 ألف بلاغ، والاختلافات التعاقدية بواقع 38 ألف بلاغ، ومخالفات اختلاف سعر الرف عن صندوق البيع (الكاشير) بواقع 37 ألف بلاغ.

وتؤكد وزارة التجارة أن حقوق المستهلك هي أولوية في عمل الوزارة، وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app

أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.