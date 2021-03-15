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مستشفى الإيمان العام يقدم أكثر من 1.5 مليون إجراء طبي خلال العام 2020

مستشفى الإيمان العام يقدم أكثر من 1.5 مليون إجراء طبي خلال العام 2020
http://almnatiq.net/?p=961553
المناطق - الرياض

قدم مستشفى الإيمان العام، نحو “1,595,034” اجراء طبي ، خلال العام 2020.

وتفصيلاً أوضح تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ 98,800 مستفيدا كما استقبل “10,411”حادث، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لنحو “52,662” مستفيداً، كما قدم مركز الغدد الصماء والسكري خدماته لنحو “13,059” مستفيداً، كما بلغ إجمالي عدد حالات الولادة ” 1316″ حالة ولادة ، و “2539” عملية جراحية ، فيما بلغ عدد حالات التنويم “8639” حالة تنويم ، كما بلغ عدد جراحات اليوم الواحد “567” عملية .

وأضاف ” التجمع الأول أن المستشفى أجرى “51,170” أشعة تصويرية، و “1,301,403” فحصًا مخبرياً ، وقدم قسم التأهيل الطبي “35,027” وحدة تأهيلية، ، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي “6458” جلسة ، كما قدم المستشفى خدماته من خلال العيادات الافتراضية أثناء فترة الجائحة لنحو “12,983” مستفيداً .

ويشهد مستشفى الإيمان العام التابع لتجمع الرياض الصحي الأول نقلة نوعية شاملة على كافة الأصعدة من خلال استقطاب الكوادر المتخصصة، لتقديم خدمات رعاية صحية متميزة، حيث تم الانتهاء مؤخراً من تطوير المبنى الرئيسي وقسم الطوارئ وتوسعة وتطوير العديد من الأقسام بالإضافة إلى قرب افتتاح برج الطوارئ بسعة سريرية 200 سرير ليكون بذلك أبرز أحد المنشآت الصحية في مدينة الرياض.

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