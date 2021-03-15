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مذكرة تفاهم بين “جائزة الأميرة صيتة للتميّز في العمل الاجتماعي” و “الصحة” لدعم الإبداع والابتكار في “الرعاية الصحية”

مذكرة تفاهم بين “جائزة الأميرة صيتة للتميّز في العمل الاجتماعي” و “الصحة” لدعم الإبداع والابتكار في “الرعاية الصحية”

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مذكرة تفاهم بين “جائزة الأميرة صيتة للتميّز في العمل الاجتماعي” و “الصحة” لدعم الإبداع والابتكار في “الرعاية الصحية”

مذكرة تفاهم بين “جائزة الأميرة صيتة للتميّز في العمل الاجتماعي” و “الصحة” لدعم الإبداع والابتكار في “الرعاية الصحية”
http://almnatiq.net/?p=961578
المناطق - واس

وقَّعت مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي اليوم, مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، بشأن التعاون فيما يخص الإبداع في المجالات الصحية والاجتماعية.
ومثّل المؤسسة الأمين العام الدكتور فهد بن حمد المغلوث، فيما مثّل الوزارة مدير مركز الإبداع بالوزارة نجلاء عمران.
وتهدف المذكرة إلى دعم وتشجيع روح الإبداع والابتكار في مجال الرعاية الصحية بالمملكة وتطوير الكوادر البشرية، وذلك بإيجاد الحلول والتقنيات العلاجية المبتكرة،
كما تتضمن المذكرة المشاركة في البرامج والمبادرات والمشروعات والدورات التدريبية ذات الصلة بالإبداع والابتكار.

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