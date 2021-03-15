جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تدشن مركز اللقاحات في مستشفى الجامعة الجديد

الدمام – فتحيه العبدالله

دشن معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش صباح أمس مركز لقاحات ( كورونا ) في المدينة الأكاديمية الطبية في حرم الجامعة الغربي بمشاركة إدارة المدينة الأكاديمية الطبية وعمادة شؤون الطلاب وعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة وإدارة العلاقات العامة والإعلام .

وذكر معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش بأن المركز على أتم الاستعداد لاستقبال منسوبي الجامعة ومنسوبات الجامعة وذويهم حيث تم عمل محطات ونقاط الفرز والاستقبال للمستفيدين من المركز بدءًا من التسجيل والفرز الحراري وسجل المريض الصحي وأخذ الجرعة، والإجراءات اللازمة بعد تلقي الجرعة .

وأشار الدكتور الربيش إلى أن المركز يعد إضافة لسلسلة مراكز متخصصة في استفادة اكبر قدر من المستفيدين ضمن المراكز المنتشرة في المنطقة الشرقية لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا ، حيث سخرت الجامعة إمكاناتها ومرافقها وجهودها في سبيل التصدي لتفشي فيروس (كورونا) المستجد في المملكة منذ بدء الإعلان عن الجائحة ، وإن هذا المشروع الذي سيدشن بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة بصحة الشرقية يأتي امتدادًا للعمل التشاركي الموحد مؤكدا جاهزية الموقع الذي سيكون في مستشفى الجامعة الجديد لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ جرعات التطعيم ضد فيروس (كورونا) يوميًّا، ووضع كافة الخطط اللازمة بالتعاون مع (الصحة)؛ لضمان سير العملية بشكل لائق يتماشى مع التدابير الاحترازية المتبعة، لافتًا إلى أن اختيار المستشفى الجامعي الجديد مقرًا لتنفيذ هذا المشروع جاء انطلاقًا من العمل بأهميته وبناءً على معايير لوجستية واستنادًا إلى معطيات أساسية أهمها المساحة الواسعة، والموقع الذي يُعد نموذجيًّا .

واشار الدكتور الربيش إلى أنه ومنذ بداية جائحة كورونا رفعت القيادة شعار الإنسان أولاً، ووحّدت جهود الجهات الحكومية وتكاملت مع وزارة الصحة، وكافة الجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق ذلك مثمناً لجميع الكوادر والطواقم الطبية جهودهم في الحد من تفشي هذه الجائحة متمنياً السلامة للجميع .