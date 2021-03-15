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التعاون يتأهل للدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على القادسية

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التعاون يتأهل للدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على القادسية

التعاون يتأهل للدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على القادسية
http://almnatiq.net/?p=961594
المناطق - واس

حقق فريق التعاون فوزًا على ضيفه فريق القادسية، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بنتيجة 1-2، وذلك في مباراة دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.
وسجل هدف التعاون الأول اللاعب ليندر تاوامبا وذلك عند الدقيقة 9 من بداية المباراة، ليضيف زميله اللاعب سميحان النابت الهدف الثاني عند الدقيقة 58 .
فيما سجل هدف القادسية اللاعب حسن العُمري في الدقيقة 36.
وبهذا الفوز يتأهل التعاون للدور نصف النهائي من كأس الملك، منتظرًا الفائز من مباراة الاتحاد والفتح غدًا، التي ستقام عند الساعة 08:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

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