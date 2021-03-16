سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 40,428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 589 حالة وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,269,590 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 532,355.
الولايات المتحدة تسجل 40428 إصابة جديدة و 589 حالة وفاة بفيروس كورونا
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 40,428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 589 حالة وفاة.
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