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الولايات المتحدة تسجل 40428 إصابة جديدة و 589 حالة وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجل 40428 إصابة جديدة و 589 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 40428 إصابة جديدة و 589 حالة وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=961606

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 40,428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 589 حالة وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,269,590 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 532,355.

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