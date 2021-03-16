الولايات المتحدة تسجل 40428 إصابة جديدة و 589 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 40,428 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 589 حالة وفاة.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29,269,590 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 532,355.