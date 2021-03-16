واشنطن تجدد إدانتها محاولة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في المملكة

جددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إدانتها محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين في المملكة.

ودعت نائبة المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في المؤتمر الصحفي اليومي لها ميليشيا الحوثي إلى وقف هذا الاستهداف والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأضافت أن هذا الاستهداف بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة على المملكة غير مقبول وخطير ويهدد حياة المدنيين.

وحثت الحوثيين للمجيء إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالسلام والدبلوماسية في المنطقة، مؤكدةً أن الهجمات الحوثية على المملكة ليست أعمالاً تصدر عن مجموعة تريد السلام.

وأشارت بورتر إلى أن الولايات المتحدة تبني على إطار الأمم المتحدة وتعززه من خلال الانخراط الدبلوماسي لتحقيق دعم إقليمي أوسع، مجددة الدعوة للحوثيين لاستغلال هذه اللحظة والمجيء إلى الطاولة من أجل الدبلوماسية.