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تونس تدعو إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة فيروس كورونا

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تونس تدعو إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة فيروس كورونا

تونس تدعو إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=961609

دعا وزير الصحة التونسي فوزي المهدي الدول العربية لتوحيد جهودها؛ من أجل مجابهة انتشار جائحة فيروس كورونا.
وشدد الوزير التونسي في كلمة ألقاها أمس، خلال الدورة العادية الـ54 لمجلس وزراء الصحة العرب التي ترأسها تونس، على مزيد الارتقاء بالعمل المشترك لرفع التحديات التي تواجه الأنظمة الصحية العربية في إطار محاربة هذه الجائحة وتحسين الوضع الصحي للشعوب العربية.
وحث مهدي على أهمية العمل على تدعيم الجهود العربية المشتركة للنهوض بالصناعات المحلية للقاحات، والعمل على إحداث مرصد عربي لليقظة الإبيدميولوجية وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للاستفادة من التجارب الوطنية المتقدمة فيما بينها.

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