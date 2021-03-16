رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤدي اليمين الدستورية

المناطق - وكالات

أدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني اليوم، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا بمقرها في طرابلس.

ويأتي أداء اليمين الدستورية، بعد جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق، التي أدت فيها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اليمين القانونية.