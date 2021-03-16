يش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في مأرب

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http://almnatiq.net/?p=961616
المناطق - الرياض

أفشلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية في اليمن هجوماً لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.
وأشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الميليشيا الحوثية كانت قد حشدت منذ يوم أمس لهذه المحاولة الهجومية، أعدادا كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.
كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا الحوثية الإرهابية في الجبهة ذاتها،ما أسفر عن تدمير 4 عربات ومصرع وجرح من كان على متنها كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيا، في جبهتي المخدرة والمشجح بالمحافظة.
وأضافت الوكالة أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية دمرت قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للميليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء باتجاه محافظة مأرب.

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