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شرط واحد يبقي مبابي في سان جرمان

شرط واحد يبقي مبابي في سان جرمان
http://almnatiq.net/?p=961625
المناطق - الرياض

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن شرط الفرنسي كيليان مبابي، للبقاء مع باريس سان جرمان، لافتة إلى مطالبته براتب كبير.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جرمان برغبته في الحصول نفس راتب زميله في الفريق البرازيلي نيمار، والبالغ 35 مليون يورو سنويا، للموافقة على تجديد تعاقده.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي سيطلب الحصول على 200 مليون يورو، للموافقة على بيع اللاعب حال عدم تجديد تعاقده، حسبما نقلت “آس” الإسبانية.

ويثق مسؤولو باريس سان جرمان في أن مبابي سيمدد عقده، ولكن في حالة عدم حدوث ذلك، فإن النادي الفرنسي سيطرحه للبيع مقابل 200 مليون يورو، وهذا الرقم أعلى من الـ 180 مليون يورو التي دفعها باريس، لنظيره لموناكو في عام 2017 للحصول على خدمات النجم الفرنسي.

ويبقى أمام مبابي خياران، فإما البقاء في الدوري الفرنسي أو الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني، أما مانشستر سيتي فلا ينوي الدخول في صفقة اللاعب لكونه لا يرغب في كسر هيكل الرواتب المطبّق داخل النادي الإنجليزي بين كل نجوم الفريق.

كذلك يضع ليفربول اللاعب الفرنسي بديلا للمصري محمد صلاح، الذي تحدثت تقارير على احتمال رحيله عن “الريدز” بنهاية الموسم الحالي.

وكان المدير الفني لباريس سان جرمان، ماوريسيو بوكيتينو، قد علّق حول مستقبل مبابي مع النادي الفرنسي قائلا: “لدينا علاقة جيدة جدا وطبيعية جدا. النادي وأنا نريده أن يبقى”.

وأضاف: “إنه قرار ذو اتجاهين بين النادي واللاعب. إنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ونأمل أن يبقى معنا لسنوات عديدة مقبلة”.

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