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طقس الثلاثاء.. أتربة مثارة تُعيق الرؤية على سبع مناطق

طقس الثلاثاء.. أتربة مثارة تُعيق الرؤية على سبع مناطق
http://almnatiq.net/?p=961628

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم) مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط بسرعه 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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