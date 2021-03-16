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“الموارد البشرية”: هذه هي الفئات المستثناة من “تحسين العلاقة التعاقدية”
http://almnatiq.net/?p=961631
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية”، التي بدأ العمل بها اعتباراً من أول أمس (الأحد) تستثني 6 فئات. 

وبيّنت الوزارة وفقاً لـ “عكاظ”، أن الفئات المستثناة هي: العمالة المنزلية وعمال الزراعة والرعاة ومن في حكمهم، وعمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن 500 طن، وكذلك العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين إضافة إلى أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجته وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم، وكذلك لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. 

جدير بالذكر أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تقدم 3 خدمات رئيسية؛ هي خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آلية إصدار تأشيرة الخروج والعودة، والخروج النهائي، وتشمل المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص. 

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