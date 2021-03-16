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مسؤول بمطار جدة يكشف متى وكيف يحصل المتلقي للقاح على الجواز الصحي

مسؤول بمطار جدة يكشف متى وكيف يحصل المتلقي للقاح على الجواز الصحي
http://almnatiq.net/?p=961639
المناطق - مكة المكرمة:

أوضح المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور محمد فلمبان، كيف يحصل الشخص المتلقي للقاح كورونا على الجواز الصحي، مبيناً أن ذلك يتم بعد تلقي الجرعة الثانية.  

وقال فلمبان، إن المستفيد في حال تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح فإنها تسجل في نظام “صحتي”، وتتحول الحالة في تطبيق “توكلنا” إلى محصن ويمنح الجواز الصحي.  

ولفت إلى أن إجراءات الحصول على الجواز تبدأ من حجز المستفيد للحصول على اللقاح ويتم استقباله عند البوابة الخارجية في موعد وصوله المسجل عبر تطبيق صحتي، ويطلب منه إبراز تطبيق توكلنا لتسهيل دخوله إلى الصالة.  

وأبرز أنه بعد دخول المستفيد إلى الصالة يمر عبر الفرز البصري لفحص درجة حرارته، ثم يعبر إلى نقطة التسجيل لإثبات حضوره وأخذ بياناته، وفي منطقة التطعيم يُسأل عن حالته الصحية قبل إعطائه الجرعة.  

وبيّن أن المستفيد يتجه بعدها لمنطقة الانتظار ويظل لمدة 10 دقائق للتأكد من عدم وجود آثار جانبية أو أعراض بعد تلقيه اللقاح، وبعد انقضاء المدة يغادر بعدها بكل يسر وسهولة. 

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