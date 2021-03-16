مختص يؤكد أن النباتيين حياتهم الصحية أفضل

المناطق - الرياض

أوضح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً تكون حياتهم الصحية أفضل من غيرهم، لافتا إلى رأيه في نظام “الكيتو” الذي يُتبع من أجل الحمية.

وبين القحطاني أن مَن سيتحول للنظام النباتي في غذائه سيفقد وزناً بشكل لا يتصوره، مشيراً إلى أن النباتيين صحتهم تكون أفضل فلا يمكن أن تجد بينهم شخصاً سميناً.

وأفاد خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، بأن الخضراوات تحتوي على معظم العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، ويمكن الحصول على البروتين من البيض والقمح.

وعن نظام “الكيتو دايت” الذي يتبعه البعض من أجل فقدان الوزن، بين القحطاني أنه جيد للشباب لكنه لا ينصح به لكبار السن.