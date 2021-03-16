احدث الأخبار

مختص يؤكد أن النباتيين حياتهم الصحية أفضل
أبرز المواد
 مسؤول بمطار جدة يكشف متى وكيف يحصل المتلقي للقاح على الجواز الصحي
أبرز المواد
 وزارة “الصحة” توجه باستمرار تعليق العمل ببصمة الحضور
أبرز المواد
 “الموارد البشرية”: هذه هي الفئات المستثناة من “تحسين العلاقة التعاقدية”
أبرز المواد
 طقس الثلاثاء.. أتربة مثارة تُعيق الرؤية على سبع مناطق
أبرز المواد
 شرط واحد يبقي مبابي في سان جرمان
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين في خميس مشيط
أبرز المواد
 الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يحملون نظام الأسد مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية للشعب السوري
أبرز المواد
 يش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في مأرب
أبرز المواد
 رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤدي اليمين الدستورية
أبرز المواد
 دراسة حديثة: النائمون يمكنهم سماع المتحدث وإجابته أثناء الحلم
أبرز المواد
 الحدود الشمالية.. القبض على مقيمين لتباهيهما بعرض مبالغ مالية مجهولة المصدر على مواقع التواصل
أبرز المواد
مختص يؤكد أن النباتيين حياتهم الصحية أفضل

مختص يؤكد أن النباتيين حياتهم الصحية أفضل

أبرز المواد
مسؤول بمطار جدة يكشف متى وكيف يحصل المتلقي للقاح على الجواز الصحي

مسؤول بمطار جدة يكشف متى وكيف يحصل المتلقي للقاح على الجواز الصحي

أبرز المواد
وزارة “الصحة” توجه باستمرار تعليق العمل ببصمة الحضور

وزارة “الصحة” توجه باستمرار تعليق العمل ببصمة الحضور

أبرز المواد
“الموارد البشرية”: هذه هي الفئات المستثناة من “تحسين العلاقة التعاقدية”

“الموارد البشرية”: هذه هي الفئات المستثناة من “تحسين العلاقة التعاقدية”

أبرز المواد

مختص يؤكد أن النباتيين حياتهم الصحية أفضل

مختص يؤكد أن النباتيين حياتهم الصحية أفضل
http://almnatiq.net/?p=961644
المناطق - الرياض

أوضح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً تكون حياتهم الصحية أفضل من غيرهم، لافتا إلى رأيه في نظام “الكيتو” الذي يُتبع من أجل الحمية.  

وبين القحطاني أن مَن سيتحول للنظام النباتي في غذائه سيفقد وزناً بشكل لا يتصوره، مشيراً إلى أن النباتيين صحتهم تكون أفضل فلا يمكن أن تجد بينهم شخصاً سميناً.  

وأفاد خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، بأن الخضراوات تحتوي على معظم العناصر الغذائية كالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية، ويمكن الحصول على البروتين من البيض والقمح.   

وعن نظام “الكيتو دايت” الذي يتبعه البعض من أجل فقدان الوزن، بين القحطاني أنه جيد للشباب لكنه لا ينصح به لكبار السن. 

روابط ذات صلة

مسؤول بمطار جدة يكشف متى وكيف يحصل المتلقي للقاح على الجواز الصحي

مسؤول بمطار جدة يكشف متى وكيف يحصل المتلقي للقاح على الجواز الصحي
وزارة “الصحة” توجه باستمرار تعليق العمل ببصمة الحضور

وزارة “الصحة” توجه باستمرار تعليق العمل ببصمة الحضور
“الموارد البشرية”: هذه هي الفئات المستثناة من “تحسين العلاقة التعاقدية”

“الموارد البشرية”: هذه هي الفئات المستثناة من “تحسين العلاقة التعاقدية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*