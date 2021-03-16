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“مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والعلا

“مركز الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والعلا
http://almnatiq.net/?p=961651
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والعلا.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

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