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عسير.. بلدية قنا تستعيد 13 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

عسير.. بلدية قنا تستعيد 13 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=961657
المناطق - عسير:

تمكنت بلدية قنا التابعة لأمانة منطقة عسير من استعادة 13000 م2 من الأراضي الحكومية بالمركز بعد الإحداثات التي طالتها في محاولة للاستيلاء عليها.

واوضح رئيس بلدية قنا محمد بن عبدالله العاصمي، أن الإجراء يأتي إنفاذاً لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.

ولفت العاصمي إلى أن التعديات التي تم ضبطها تمثلت في مسوحات وبناء أحواش وغرف، أزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية وتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.

و أكد “العاصمي” على مواصلة الحملات الرقابية بإشراف قسم الأراضي بالبلدية ورصد وإزالة مواقع التعديات والمحافظة على أملاك الدولة والمواطنين، مشدداً على عدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح والتعامل بحزم مع المعتدين.

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