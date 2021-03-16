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تعرف على قصة أول موظف عمل في شركة كهرباء الرياض.. وكم كان راتبه؟

تعرف على قصة أول موظف عمل في شركة كهرباء الرياض.. وكم كان راتبه؟
http://almnatiq.net/?p=961663
المناطق - الرياض

يعد محمد بن سليمان بن راشد التخيفي أول موظف عمل في شركة كهرباء الرياض التي تم تأسيسها عام 1371، وكان حينها يبلغ من العمر 19 عاما.

وبدأ التخيفي عمله في الشركة في 18 ذي القعدة 1371هـ، وكانت شركة الكهرباء في تلك الفترة هي الشركة الوحيدة في الرياض، والشركة الثانية في المملكة بعد أرامكو، وشغل بن راشد في بداية عمله بالشركة، وفقًا لصحيفة “المسائية”، منصب “محاسب”، وتولى مسؤولية استقبال مَن يريد شراء أسهم حتى يتكون رأس مال لتبدأ به الشركة، وكان عدد الموظفين حينها 3 فقط.

وبلغت قيمة أول راتب حصل عليه 140 ريالًا، وكان موعد الدوام الرسمي من الساعة 6 صباحاً إلى 12 ظهراً، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة 6 مساءً، وظل خلال السنة الأولى من عمله بالشركة يجمع الأموال المتعلقة بشراء الأسهم بمساعدة الموظفين الآخرين، وهما عبدالعزيز التخيفي وعبدالعزيز القاضي.

وخلال سنوات عمله شهد مواقف بعضها مرحة والأخرى أثارت غضبه، ومن أبرز المواقف التي أغضبته عندما أمر أحد الأعضاء المنتدبين في الشركة بصرف زيادة للموظفين تتراوح ما بين 40 إلى 50 ريالاً؛ ما عدا هو إذ منحه 10 ريالات فقط.

وقضى “راشد” أكثر من 33 عامًا في الشركة محاسباً ثم أميناً للصندوق، ولم يحصل على أي إجازة طوال فترة عمله بسبب حبه الشديد للعمل، كما كان يكره الفراغ، وحرص على الاحتفاظ بعدة أغراض كذكرى لعمله في الشركة، مثل صندوق تجوري استخدمه لحفظ أموال الشركة، وختم للصندوق، ودولاب لحفظ الأوراق.

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