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أمانة نجران تنفذ 1006 جولات رقابية على المنشآت التجارية

أمانة نجران تنفذ 1006 جولات رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=961672
المناطق - واس

نفذت أمانة منطقة نجران أمس 1006 جولات رقابية، أسفرت عن إغلاق منشأة تجارية واحدة ، وتحرير 9 مخالفات لمنشآت أخرى لمخالفتها للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي حرص الأمانة على تكثيف الجولات الرقابية في نطاق البلديات ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عبر رقم الطوارئ 940.

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