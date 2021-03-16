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99.69% نسبة إنجاز المعاملات المحولة إلكترونياً بأمانة الشرقية

99.69% نسبة إنجاز المعاملات المحولة إلكترونياً بأمانة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=961681
المناطق - واس

أنجزت أمانة الشرقية ممثلة بالادارة العامة للموارد البشرية ما نسبته (99.69%) من معاملات الموارد البشرية، التي تم تحويلها إلكترونياً، حيث حققت إنجازات متقدمة في مجال أتمتة جميع مهام وسير إجراء المعاملات بالإدارة وأقسامها.

وأكد مدير الموارد البشرية جمال السليمان أن تحويل سير العمل إلكترونياً منذ 2019 وحتى العام الماضي 2020 حقق انعكاسات إيجابية في تقديم الخدمات وتسهيل حصول المواطن والمقيم على المعلومات اللازمة لتعاملاته المباشرة مع الأمانة وإنهاؤها بسهولة ودون عناء.

وأوضح أن إجمالي عدد المعاملات التي تم تحويلها إلكترونياً، والتي بلغت (25.528) معاملة، أُنجِز منها (25.449) معاملة و(79) معاملة تحت الإجراء، وبذلك تكون إدارة الموارد البشرية بأمانة المنطقة الشرقية حققت (99.69%) من نسبة الإنجاز.

كما قامت الأمانة خلال من عام 2020م حتى الآن بتدريب وتطوير، 175 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية بمختلف التخصصات التعليمية، تم توجيههم إلى الأقسام بحسب تخصصاتهم وما تتطلبه من التدريب، ونفذت (52) دورة تدريبية خلال عام 2020،بمقرها والمعاهد التدريبية، تم من خلالها تدريب عدد (1054) موظفا وموظفة من منسوبي الأمانة، وانتهت من جميع المعاملات المتعلقة بطلبات الإيفاد والابتعاث (تفرغ تام، تفرغ جزئي، ابتعاث)، حيث بلغت معاملات الإيفاد (89) معاملة، و(3) معاملات ابتعاث.

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