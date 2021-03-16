“الأرصاد” تحذر سكان مكة من عوالق ترابية تعيق الرؤية حتى الخامسة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة ” الخرمة، والمويه ، وتربة، ” تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.



وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .