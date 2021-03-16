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515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين

515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين
http://almnatiq.net/?p=961689
المناطق - واس

مكّنت خدمة “مواعيدي” عبر منصة معين الرقمية بديوان المظالم، أكثر من 515 ألف مستفيد، بهدف قياس الأداء للعمل القضائي في خدماته ومحاكمه، والحرص على توفير الخدمة القضائية بمختلف مساراتها لأطراف الدعوى.

وتتيح الخدمة لأطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، ويمكن البحث عن المواعيد بمحدّدات مختلفة، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الموعد، وإمكانية تصدير البيانات المستعلم عنها بصيغة Excel أو PDF.

كما تتيح الخدمة إمكانية إخفاء أو إظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث بشرط تسجيل الدخول على منصة معين بحساب مفعّل من خلال عدة خطوات تتمثل في الدخول على الرابط الأساسي لمنصة معين، ثم اختيار الخدمات القضائية، ثم إدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على الجوّال المسجّل في النظام؛ وبعد نجاح عملية التسجيل تظهر جميع الخدمات ومن ضمنها خدمة (مواعيدي).

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