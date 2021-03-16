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زوجة تفسخ عقد النكاح لرفض زوجها العلاج من العقم في جدة

زوجة تفسخ عقد النكاح لرفض زوجها العلاج من العقم في جدة
http://almnatiq.net/?p=961705
المناطق - مكة المكرمة:

فسخت زوجة عقد النكاح من زوجها، بعدما رفض السعي للعلاج من العقم، الذي حرمهما من الإنجاب لفترة تجاوزت 5 سنوات.

وقضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بفسخ النكاح، وأفهمت المدعية أنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وألا تتزوج حتى تنتهي عدتها.

كما شمل الحكم التهميش على وثيقة عقد النكاح، داعياً المدعى عليه إلى مراجعة الجهة المختصة لتسجيل الواقعة وإنزال اسم المرأة وإسقاطه من سجله.

كما منحت المحكمة المدعى عليه حق تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال 30 يوما، وفي حال انتهاء مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.

وفقًا لـ “الوطن”

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