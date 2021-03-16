احدث الأخبار

شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 زوجة تفسخ عقد النكاح بسبب رفض زوجها العلاج من العقم في جدة
أبرز المواد
 رياح وأتربة مثارة على حائل حتى الخامسة مساء
أبرز المواد
 سفارة المملكة لدى القاهرة توضح إجراءات السفر الجديدة إلى مصر
أبرز المواد
 مستشفى “سليمان الحبيب” يتمكن من تشخيص حالتيْ “سرطان” ومرض وراثي نادر لأجنّة قبل الولادة
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 515 ألف مستفيد من خدمة مواعيدي عبر منصة معين
أبرز المواد
 “الأرصاد” تحذر سكان مكة من عوالق ترابية تعيق الرؤية حتى الخامسة مساء
أبرز المواد
 99.69% نسبة إنجاز المعاملات المحولة إلكترونياً بأمانة الشرقية
أبرز المواد
 أمانة الرياض تُعقم 6232 موقعاً خلال 7 أيام
أبرز المواد
 أمانة نجران تنفذ 1006 جولات رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 بعد إلغاء “نظام الكفالة”.. مختص يوضح حقوق أصحاب العمل تجاه العامل
أبرز المواد
شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

أبرز المواد
زوجة تفسخ عقد النكاح بسبب رفض زوجها العلاج من العقم في جدة

زوجة تفسخ عقد النكاح بسبب رفض زوجها العلاج من العقم في جدة

أبرز المواد
رياح وأتربة مثارة على حائل حتى الخامسة مساء

رياح وأتربة مثارة على حائل حتى الخامسة مساء

أبرز المواد
سفارة المملكة لدى القاهرة توضح إجراءات السفر الجديدة إلى مصر

سفارة المملكة لدى القاهرة توضح إجراءات السفر الجديدة إلى مصر

أبرز المواد

شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

شرطة الجوف تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=961709
المناطق - واس

تتابع شرطة منطقة الجوف، خلال جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات العامة، رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الجسدى المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية.

روابط ذات صلة

زوجة تفسخ عقد النكاح بسبب رفض زوجها العلاج من العقم في جدة

زوجة تفسخ عقد النكاح بسبب رفض زوجها العلاج من العقم في جدة
رياح وأتربة مثارة على حائل حتى الخامسة مساء

رياح وأتربة مثارة على حائل حتى الخامسة مساء
سفارة المملكة لدى القاهرة توضح إجراءات السفر الجديدة إلى مصر

سفارة المملكة لدى القاهرة توضح إجراءات السفر الجديدة إلى مصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*