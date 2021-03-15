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السفير النمساوي ينوه بالخدمات التي قدمتها المملكة خلال جائحة كورونا

السفير النمساوي ينوه بالخدمات التي قدمتها المملكة خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=961719
المناطق - الرياض

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية النمساوية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، اجتماعاً مع سفير جمهورية النمسا لدى المملكة جورج بوستنجر، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
وفي مستهل الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة رحب الدكتور أيمن فاضل بالسفير النمساوي، مشيرًا إلى أهمية العمل الثنائي المشترك لتعزيز أواصر العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا والوصول بها إلى مستويات أرحب، في مختلف المجالات، لاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان النمساوي.
من جانبه نوه السفير النمساوي لدى المملكة بالخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا، وتقديم الخدمات الصحية بشكلٍ مجاني للمواطنين والمقيمين، وتوفير لقاح فيروس كورونا لكافة قاطني أرض المملكة بلا استثناء، مشيرًا إلى ما قدمته القيادة الرشيدة من خدمات جليلة خلال هذه الجائحة.
وأشاد السفير النمساوي بالنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، وما تعيشه من تطور وازدهار في مختلف المجالات.
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى ومجالس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
// انتهى //

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