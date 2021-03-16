فرنسا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

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http://almnatiq.net/?p=961720
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ظهرت في منطقة بريتاني.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين إن التحاليل الأولية لم توضح حتى الآن إذا ما كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.
وأضاف البيان أنه تم اكتشاف السلالة الجديدة في بؤر تفش بمركز طبي بمدينة لانيون.

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