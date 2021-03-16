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120 ألف جولة رقابية تنفذها الشؤون الإسلامية على مساجد وجوامع المملكة في ستة أسابيع

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120 ألف جولة رقابية تنفذها الشؤون الإسلامية على مساجد وجوامع المملكة في ستة أسابيع

120 ألف جولة رقابية تنفذها الشؤون الإسلامية على مساجد وجوامع المملكة في ستة أسابيع
http://almnatiq.net/?p=961723

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 21288 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع السادس؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ستة أسابيع 125.435 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.
جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد اليوم الثلاثاء الثالث من شهر شعبان لعام 1442هــ، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع السادس، تزامناً مع الموجة الثانية لجائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 314 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً، مبيناً أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية 2104 مساجد بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.
ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

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