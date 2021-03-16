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رئيس شؤون الحرمين يدشّن مبادرة “ننجزها ولا نتجاوزها” بوكالة شؤون المسجد النبوي

رئيس شؤون الحرمين يدشّن مبادرة “ننجزها ولا نتجاوزها” بوكالة شؤون المسجد النبوي

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رئيس شؤون الحرمين يدشّن مبادرة “ننجزها ولا نتجاوزها” بوكالة شؤون المسجد النبوي

رئيس شؤون الحرمين يدشّن مبادرة “ننجزها ولا نتجاوزها” بوكالة شؤون المسجد النبوي
http://almnatiq.net/?p=961728
المناطق - المدينة المنورة

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس مبادرة “ننجزها ولا نتجاوزها” التي تهدف إلى تعزيز إنجاز الأعمال وتطوير أساليب العمل والنظام التقني بوكالة شؤون المسجد النبوي.
وأكد معاليه أن العمل أمانة وإنجازه يتطلّب الإتقان الذي يسهم في تطوير بيئة العمل والنظام التقني المتاح، ويساعد في إنجاز المعاملات التي تعدّ مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أهمية تطوير العمل والنظام التقني لإنجاز كافة المعاملات والأعمال أولاً بأول, مؤكداً على ضرورة حوكمة الإدارات التي تواجه بعض التأخير في إنجاز معاملاتها.

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