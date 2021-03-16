أمانة الشرقية: حملة “الشرقية نظيفة” تواصل أعمالها لشهرها الثالث بعدة لغات تحت شعار ” الشرقية نظيفة بكل لغات العالم “

الدمام - المناطق

تواصل أمانة المنطقة الشرقية الحملة التطوعية التي انطلقت كأحد حملات برنامج ” إماطة ” تحت شعار ” شيل كيستك ونظف ديرتك ” أعمالها للشهر الثالث على التوالي، حيث ستبدأ – بمشيئة الله – في تفعيل أنشطتها وفعالياتها آخر سبت من الشهر الميلادي يوم 27 مارس، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، علماً بأن الحملة لاقت نجاحاً كبيراً في الشهر الأول يناير، وشارك من خلالها (5000) متطوع على مستوى المنطقة، كما استقطبت (10000) متطوع في الشهر الثاني.

وحرِصت الأمانة في هذا الشهر على مشاركة المقيمين لتفعيل الحملة، وذلك بإطلاقها شعار ” الشرقية نظيفة بكل لغات العالم “، من خلال ترجمة شعارات الحملة وأهدافها بعدد من اللغات وهي العربية والإنجليزية والصينية والفلبينية والروسية، مُتطلعة بذلك استهداف (100,000) متطوع ومتطوعة.

هذا وتدعو أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين بالمحافظة على نظافة كافة الأماكن والمرافق العامة والشواطئ والمتنزهات والمخيمات البرية، والمشاركة في أنشطة الحملة التي تقام في آخر سبت من كل شهر ميلادي، لإظهار الحس الوطني المجتمعي تجاه الوطن، وإبراز الفكر النيِّر للمسؤولية المجتمعية.