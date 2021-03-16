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تعليم الشرقية يدفع بالمرشدين والمرشدات الصحيين لرفع سقف وعي الطلبة تجاه ” التعامل مع الأجهزة الذكية”

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تعليم الشرقية يدفع بالمرشدين والمرشدات الصحيين لرفع سقف وعي الطلبة تجاه ” التعامل مع الأجهزة الذكية”

تعليم الشرقية يدفع بالمرشدين والمرشدات الصحيين لرفع سقف وعي الطلبة تجاه ” التعامل مع الأجهزة الذكية”
http://almnatiq.net/?p=961755
الدمام - المناطق

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية يوم أمس ممثلة في ادارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة بالشراكة مع إدارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة فعالية عن بُعد استهدفت المرشدين والمرشدات الصحيين بتعليم المنطقة جاءت بعنوان ” التعامل مع الأجهزة الذكية”.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن حدود خارطة التعليم واسعة ولا تقف مكتوفة الأيدي بالاعتناء فقط بتجويد وتطوير العملية التعليمية، إنما تمتد أياديها لرفع سقف ثقافة الوعي في عدة جوانب ترتقي بالمجتمع ومن بينها تنفيذ برنامج يعنى بطرق التعامل الآمنة مع الأجهزة الذكية المنتشرة بين أيادي أبنائنا الطلبة باعتبارهم يشكلون الشريحة الأوسع من أفراد المجتمع.

 كما لفت الباحص، إلى جملة من المحاور التي تم استعراضها خلال البرنامج يأتي في مقدمتها: تعريف الأجهزة الذكية، إيجابيات وسلبيات استخدامها، الإدمان على استخدام الأجهزة الألكترونية، وصولاً للوقوف على حزمة من الارشادات والتوجيهات.

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